Å koda zufolge wird das Komponentenwerk Vrchlabí noch in diesem Jahr CO2-neutral produzieren. Die CO2-Emissionen in Vrchlabí sind den Angaben des OEMs zufolge von ursprünglich 45.000 Tonnen jährlich auf aktuell 3.000 Tonnen gesunken. Weitere Schritte sollen die Emissionen völlig ausgleichen. Die größten Kohlendioxid-Einsparungen im Komponentenwerk Vrchlabí hat laut dem Autoabuer die konsequente Umstellung des Werks auf erneuerbare Energien ermöglicht. Die CO2-Emissionen konnten so von ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...