++ Wahl des Präsidenten der Eurogruppe ++ Gesamtzahl der Covid-19-Fälle überstieg 12 Millionen ++ EU-Gericht setzt Strafe von Infineon (IFX.DE) um 7% herab ++Im Vorfeld des Treffens der Eurogruppe, bei dem die Finanzminister der Eurozone ihren neuen Präsidenten wählen sowie die Haushaltslage und den finanzpolitischen Kurs in der Eurozone erörtern werden, werden die europäischen Indizes gemischt gehandelt. Die Investoren werden alle Nachrichten im Zusammenhang mit dem Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden EUR für die von Covid-19 am stärksten betroffenen Volkswirtschaften aufmerksam verfolgen. Unterdessen belasten die steigenden Infektionszahlen und die Anzeichen dafür, ...

