…im Kleinformat.Als Beteiligungsgesellschaft an Small- und Mid Caps ist die Idee nicht schlecht. Der Ausgabepreis für das nächste deutsche IPO beträgt 32 €. Ansonsten gibt es wenig Konkretes. Ohnehin sind wir zunächst auf die Zuschauerrolle festgelegt, denn die Aktien gehen im IPO nur an Institutionelle. Wohlwollend zuschauen, bis der Vorstand konkret sagt, was er mit dem neuen Geld vorhat.



