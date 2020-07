Die zum Teil sehr beherzten Konjunkturprogramme in zahlreichen Ländern sorgten zuletzt für Hoffnung, dass sich die Weltwirtschaft - und dadurch auch die Ölnachfrage - allmählich wieder erholt. Die Ölpreise präsentierten sich zuletzt weiterhin in robuster Verfassung. Dabei halfen auch Nachrichten aus Saudi-Arabien.So hat der mächtigste OPEC-Staat nun bereits den dritten Monat in Folge höhere Preise bei seinen Abnehmern durchgesetzt. Das werten viele Experten als sehr gutes Zeichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...