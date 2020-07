Die Gewerkschaft Verdi und Veolia Umweltservice haben per Tarifvertrag einen Unterstützungsfonds für besonders von der Coronakrise betroffene Beschäftigte vereinbart. Der sogenannte "Pandemie-Fonds" soll Beschäftigte mit Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen, mit persönlichen Schicksalsschlägen in Folge der Pandemie oder Beschäftigte mit Verdienstausfällen in besonderer Weise finanziell unterstützen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...