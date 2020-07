Die Rhön-Klinikum AG (ISIN: DE0007042301) will keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Am 16. Mai 2020 wurde bereits angekündigt, den bisherigen Gewinnverwendungsvorschlag in Höhe von 0,25 Euro je Aktie vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie zu überprüfen. Aufgrund der fortdauernden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der zusätzlichen finanziellen Belastungen durch ...

