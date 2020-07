09.07.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Prefa (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die "Prefarenzen" stehen für außergewöhnliche Objekte, die mit Prefa Materialien kreativ und innovativ umgesetzt wurden. Diese werden jährlich in einem Architektur-Buch inszeniert und präsentiert. Für die Ausgabe 2021 erfolgte die Auswahl der Prefarenzen bereits zum zweiten Mal in einem Dialog mit hochkarätigen Fachleuten in Grafenegg. "Mit diesem Gesprächsformat möchten wir Experten aus dem Bereich der Architektur mit der Industrie näher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...