Die heutige 26. ordentliche und virtuell abgehaltene Hauptversammlung der AT&S hat die Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019/20 abgesegnet. Ex-Tag ist der 28. Juli 2020, Nachweisstichtag der 29. Juli 2020 und Dividendenzahltag der 30. Juli 2020. Mit Ablauf der Hauptversammlung scheiden Willibald Dörflinger, Karl Fink und Albert Hochleitner auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Willibald Dörflinger wird dem Unternehmen auch weiterhin als Kernaktionär verbunden sein. Lars Reger, Hermann Eul, Robert Lasshofer und Georg Hansis wurden erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Nach Auslaufen der regulären Funktionsperiode wurde Hannes Androsch erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Die Aufsichtsratsmitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...