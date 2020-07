ams hat die Übernahme der Osram Licht AG nun abgeschlossen. Das Übernahmeangebot sei dabei durch Zahlung des Angebotspreises an die Inhaber der angedienten Aktien heute vollständig vollzogen worden, teilt das Unternehmen mit. Alexander Everke, CEO von ams, betont: "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein, um aus ams und Osram einen weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen und Photonik zu schaffen. Gemeinsam werden wir beeindruckende neue Produkte und Lösungen anbieten können und so die Innovation bei optischen Technologien vorantreiben. Wir sind in Europa verwurzelt und werden die hervorragende technologische Basis, IP und Marktposition von Osram mit den Stärken von ams kombinieren. Damit sind wir überzeugt, ein weltweit ...

