Die Ölpreise setzen ihren gestrigen Rückgang fort, was auf die COVID-Daten sowohl aus den USA als auch aus Asien zurückzuführen ist. In den USA stieg die Zahl der neuen täglichen Fälle zum zweiten Mal in Folge auf über 60.000 und auch in Tokio sowie Australien sind die Fälle sprunghaft angestiegen. Die Anleger befürchten, dass dadurch einige Einschränkungen wieder eingeführt werden und sich dies auf die Ölnachfrage auswirken könnte. WTI konsolidierte nach einer beeindruckenden Rallye knapp über ...

