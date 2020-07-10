BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 52 (45) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 129 (100) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 60 (46,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 158 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT SOFTWARE AG AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33,50 (32) EURBARCLAYS SENKT TEAMVIEWER AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 53 (45) BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 93 (86) EUR - 'SELL'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 84 (80) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR S&T AUF 31 (29) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 25 (29) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 144 (120) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT GEA GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 27 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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