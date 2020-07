Mit einem Rückgang endete der Handel in Wien, der ATX fiel um 1,0% und litt ebenfalls unter den schwachen Börsen in den USA. Weiter unter Druck waren die schwergewichteten Bankentitel, die Bawag musste weitere 2,2% nachgeben, die Erste Group rutschte 2,6% nach unten und die Raiffeisen verzeichnete einen Rückgang von 2,0%. Noch stärker traf es die kleinere, vor allem in Südosteuropa tätige Addiko Bank, die durch die momentane Unsicherheit bezüglich der künftigen Führung gestern gleich ein Minus von 4,6% hinnehmen musste. Agrana konnte trotz der Corona-Krise im abgelaufenen Quartal Gewinn und die Erlöse steigern, nach dem starken Anstieg des Vortages gab es aber lediglich ein kleines Plus von 0,4%. AT&S rückte ebenfalls um 0,4% ...

