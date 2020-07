Koenig & Bauer bekräftigt sein Bekenntnis, an der - auf April 2021 verschobenen - weltweit größten Branchenmesse der Druckindustrie teilzunehmen. Das Unternehmen sei gut aufgestellt und der Stand in Halle 16 der Drupa wird beibehalten. Seit der Gründung der Drupa im Jahr 1951 hat das Unternehmen ununterbrochen, auch in Krisenzeiten, kontinuierlich Präsenz gezeigt und Kunden aus aller Welt willkommen geheißen. "Wir sehen die Weltleitmesse Drupa nach wie vor als wichtigen Baustein in der grafischen Industrie und uns in der Verantwortung, diese Branche zu unterstützen. Wir wollen unseren Beitrag ...

