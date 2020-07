Die jüngste Entwicklung am Aktienmarkt war ungesund. Die Aufwärtsbewegung an der Wall Street setzte sich in den vergangenen Tagen fast ausschließlich bei Technologieaktien fort, während sich der breite Markt fast gar nicht von der Stelle bewegte. Die Investoren wurden wie auf einer Welle in die Aktien gespült, die en vogue und schon gut gelaufen sind und trieben damit die Kurse von Tesla, Alphabet, Apple, Amazon, Facebook und Netflix in rasantem Tempo immer weiter nach oben. Hier kann es schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...