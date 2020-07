AT&S geht Partnerschaft mit dem Designunternehmen IMST GmbH ein: Die Kooperation erweitert das AT&S-Portfolio um Design- und Simulations-Know-How und stellt den nächsten Schritt in der "More than AT&S"-Strategie dar, Lösungen für Hochfrequenztechnologien und -module bereitzustellen, teilt AT&S mit. "Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Serviceangebot und können zukünftig technische Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden im Verbindungsbereich anbieten", sagt Andreas Gerstenmayer, CEO von AT&S. Ziel ist es, gemeinsam entwickelte Lösungen für externe Partner anzubieten und so einen Zusatznutzen für die Kunden zu schaffen. "Unsere Kunden haben in Zukunft den Vorteil, dass wir ihnen nicht nur Leiterplatten zur Verfügung ...

