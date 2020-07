Die EU will mit einer neuen Wasserstoffstrategie die Wasserstofferzeugung dekarbonisieren. Wasserstoff sei eine wichtige Lösung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren, in denen eine Elektrifizierung schwierig oder nicht möglich ist. Dies gelte beispielsweise für den Schwerlastverkehr. Als CO2-freier Energieträger könnte Wasserstoff auch den Transport erneuerbarer Energie über große Entfernungen und die Speicherung großer Energiemengen ermöglichen. Im Verkehrssektor ist Wasserstoff laut EU eine vielversprechende Option für Fälle, in denen die Elektrifizierung ...

