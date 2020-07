Bei den Knock-out-Produkten bevorzugen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call (WKN MF6AYP) auf Verbio. Unser Händler führt in dem Knock-out-Call fast ausschließlich Kauforders aus. Verbio produziert an drei Standorten Bioethanol, -gas und -diesel. Das Unternehmen beschäftigt knapp 660 Mitarbeiter. Die Verbio-Aktie notiert heute mit 10,36 Euro unverändert. Auch heute wird von den Anlegern in Stuttgart beherzt ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive gekauft. In Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...