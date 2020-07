In Frankfurt gibt es kommende Woche einen Börsengang. Der Technologie-Investor Brockhaus Capital Management (BCM) hat am 14. Juli den ersten Handelstag. In einer Privatplatzierung seien gut 3,594 Mio. neue Aktien zu jeweils 32,0 Euro an institutionelle Investoren platziert worden, bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption fließen BCM Bruttoerlöse von rund 115 Mio. Euro zu. Das Kapital soll in weitere Zukäufe fließen. (Der Input von gabb Radar für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...