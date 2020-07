Zürich/New York (awp/sda/reu) - Die Grossbank Credit Suisse (CS) hat sich in den USA in einem Rechtsstreit mit Aktionären auf eine Vergleichszahlung von 15,5 Millionen Dollar geeinigt. Dies geht aus am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsakten hervor. In dem Streit ging es um Abschreibungen über insgesamt eine Milliarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...