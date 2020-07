In der Woche vom 06. bis 10. Juli 2020 (Kalenderwoche 28) bestimmen die neuen Anleihe-Emissionen weiterhin das Geschehen. Die Eyemaxx Real Estate AG steht mit ihrer neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289PZ4) genauso im Fokus wie der neue "grüne" Minibond (ISIN: DE000A289R82) der reconcept GmbH. Beide Anleihen befinden sich gegenwärtig in der Zeichnungsphase.

Während das Immobilienunternehmen Eyemaxx bei einem anvisierten Volumen von bis zu 30 Mio. Euro einen Zinskupon von 5,50% - verpackt mit zahlreichen Sicherungskomponenten für Anleger wie etwa einer Absicherung von 20 Mio. Euro im 1. Rang - offeriert, bietet die auf bis zu 10 Mio. Euro konzipierte reconcept-Anleihe einen Zinskupon von 6,75% p.a. und eine Investition in Erneuerbare Energie-Projekte. Der Anleihen Finder hat in dieser Woche ausführlich über beide Anleihen berichtet und mit Karsten Reetz, dem Geschäftsführer der reconcept GmbH Karsten Reetz über die Hintergründe der Emission gesprochen. Eyemaxx-Chef Dr. Michael Müller steht in der kommenden Woche (Mi. 17.30h) Anlegern im neuen Live-Video-Format "IR-Call" Rede und Antwort.

In aktuellen Anleihen-Barometern zu den vier gegenwärtig begebenen Aves-Anleihen, die allesamt mit 5,25% p.a. verzinst werden, haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Unternehmenszahlen genauesten analysiert und all vier Anleihen jeweils mit 3,5 von 5 Sternen, also "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" bewertet. Für die zurzeit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie sehen die KFM-Analysten die Aves-Unternehmensgruppe gut aufgestellt, was sich auch in den stark verbesserten Konzernzahlen zeige.Unterdessen ...

