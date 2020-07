11.07.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity WeeklDer ATX schloss sich der diese Woche in Europa gedämpfteren Anlegerstimmung an und schloss 1% leichter. Neue Rekordzahlen bei Corona-Infektionen in den USA und damit Bedenken hinsichtlich einer raschen Wirtschaftserholung verdarben den Risiko-Appetit. Die im ATX hoch gewichteten Finanzwerte sowie die OMV standen - internationalen Vorgaben folgend - auf den Verkaufslisten. Für die nächste Woche sehen wir den ATX am ehesten weiter seitwärts gerichtet im Bereich um die 2.250 ...

