Ist es das Sommerloch, das den europäischen Aktienmarkt in den letzten Wochen lähmt? Nein, der Markt ist nur in einem fragilen Gleichgewicht zwischen rosigen Hoffnungen und einer grauen bis düsteren Realität gefangen. Ein solches Patt kann Wochen andauern. Aber es sind keine vier Monate mehr bis zur US-Wahl, die ersten Quartalsbilanzen laufen ein und wir bekommen in Kürze die ersten, richtungweisenden Konjunkturdaten für den Juli. Nein, das Sommerloch wird ausfallen, sehr bald eine Trendentscheidung erfolgen. In welche Richtung es gehen wird? Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 11. Juli 2020 lesen Sie:

SSE intern: Lehren aus der Retrospektive

Markt-Check: Nasdaq haussiert, Dow stagniert, Europa hängt dazwischen

Der besondere Chart: Wahnsinn ohne Methode

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Noch ist es nur ein "Neuer", aber …

SSE-Depot: Kein Sommerloch zu erwarten - Wassertreten auf Zeit

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

ISIN: EU0009658145, US2605661048, US6311011026, US03524A1088, US88160R1014, DE000A1EWWW0, US64110L1061, US0231351067

