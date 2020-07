Basel (awp) - Roche liefert am Montag eine gute und eine weniger gute Nachricht. So sieht der Konzern die Wirksamkeit seines Blutermittels Hemlibra durch weitere Studiendaten bestätigt, wie aus einer Medienmitteilung am Montag hervorgeht. Dagegen hat das Immuntherapeutikum Tecentriq in einer Studie zu Behandlung von Eierstockkrebs ...

