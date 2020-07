Klein- und Nagetiere wie Meerschweinchen oder Kaninchen gehören zu den beliebtesten Hausgenossen, auch weil ihre Haltung in der Regel weniger Aufwand bedeutet und geringeren Platz in Anspruch nimmt. Für ihre artgerechte Ernährung und Pflege haben Anbieter wie JR Farm aus Bayern ein umfangreiches Produktsortiment wie Heu von naturbelassenen Bergwiesen oder Bio-Heu. Für JR Farm produziert Südwestkarton (Panther-Gruppe) eine reine Wellpappenverpackung unter Verwendung von Graspapier, in der ein Kilogramm Heu rieselsicher Platz findet. Auch der Spieltrieb wird befriedigt Neben der priorisierten Anforderung, ...

