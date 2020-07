Der Kupferpreis steigt zum Wochenstart um fast vier Prozent auf 6633 Dollar pro Tonne und kostet damit so viel, wie zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Der Grund für den starken Anstieg liegt u.a. im wichtigen Förderland Chile, wo sich ein Streik zwischen den Arbeitern und dem Bergbaukonzern Antofagasta anbahnt. Steigen die Kuperpreise, dann profitieren in der Regel die Aktien von Kupferproduzenten (sofern sie nicht das bestreikte Unternehmen sind). Hierzulande der größte Kupferproduzent is..

Den vollständigen Artikel lesen ...