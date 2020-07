Mit zwei Deals am Freitag zeigte sich der europäische Primärmarkt letzte Woche mit insgesamt rund EUR 32 Mrd. noch relativ aktiv. So emittierte am Freitag Auchan eine EUR 750 Mio. bei MS+365 BP (7J, BBB-) während BBVA mit einer Tier 2 Anleihe am GBP Markt (GBP 300 Mio., G+315 BP, 11NC6, Baa2/BBB/BBB- erwartet) aktiv war. Für diese Woche ist die Dealpipeline wohl auch aufgrund der anlaufenden Berichtssaison äußerst gering gefüllt und könnte ähnlich dem Verlauf im Juli des Vorjahres den Auftakt einer deutlich geringeren Emissionstätigkeit über die Sommerwochen darstellen. Dementsprechend nahezu ...

