Experten und Mitarbeiter machen die Hausbank zukunftsfitWien (APA-ots) - Wien, 13.07.2020: Wie positioniert sich die VOLKSBANK WIEN AG als attraktiver Arbeitgeber und hebt sich dadurch vom Mitbewerb ab? Als einer der bedeutendsten Arbeitgeber im Finanzsektor in der Region ging die VOLKSBANK WIEN AG dieser Frage nach. Dazu wurde ein neues Employer Branding Konzept erarbeitet. Das Besondere daran: Die VOLKSBANK WIEN AG vertraute dabei voll und ganz ihren Mitarbeitern.Ein abteilungsübergreifendes Projektteam aus qualifizierten Mitarbeitern entwickelte die neuen Arbeitgeberwerte. Interne Workshops, Befragungen und Interviews standen dafür auf der Agenda. Teil des Projektes war auch eine Social Media Schulung für die Volksbank Markenbotschafter. Vor Kurzem wurde das Projekt, welches von Experten der Firma Iventa begleitet wurde, abgeschlossen und der Startschuss im Berufsalltag ist gefallen.Arbeitgeberwerte von Mitarbeitern entwickeltUm als Unternehmen für Mitarbeiter sowie Bewerber interessant und vor allem authentisch zu sein, baute die VOLKSBANK WIEN AG die Bedürfnisse jedes Einzelnen in das Projekt ein. Das 18-köpfige Projektteam setzte sich aus den vielfältigen Bereichen im Bankwesen zusammen. Die Filialleitung, die Abteilungen Gemeinnütziger Wohnbau, Marktservicecenter, Buchhaltung und Kommunikation repräsentierten unter anderem die unterschiedlichen Anforderungen. Insgesamt waren zwölf Abteilungen vertreten. Gemeinsam gilt es, Stabilität im Unternehmen zu schaffen. "Ein Veränderungsprozess ist eine Chance, sich als Organisation und Person weiterzuentwickeln", erklärt Bahareh Barg, HR Entwicklungs- und Innovationsmanagerin der VOLKSBANK WIEN AG. Folgende Werte zeichnen die Volksbank als Arbeitgeber aus:* Arbeitgeberwert "Begegnung auf Augenhöhe"Ein wertschätzendes Arbeitsklima ist in der VOLKSBANK WIEN AG das Um und Auf. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung sowie ein authentisches und herzliches Miteinander sind selbstverständlich. Quer durch alle Hierarchiestufen begegnen sich die Mitarbeiter auf Augenhöhe. So zählen das Du-Wort sowie gemeinsam lachen zum Arbeitsalltag.* Arbeitgeberwert "Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten"Jedes Teammitglied kann aktiv das Unternehmen mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm fördert die Mitarbeiter und bietet ihnen die Möglichkeit, sich intern weiterzuentwickeln. Zum Arbeitsalltag zählen beispielsweise Arbeitsgruppen, in der jeder Interessierte seinen Beitrag leisten kann. Ob im Büro oder von zu Hause, die Mitarbeiter sind bestens ausgestattet und haben dadurch einen hohen Gestaltungsfreiraum.* Arbeitgeberwert "Zukunftsfit durch Flexibilität"Veränderungen ins Rollen bringen und diese mitzutragen sind eine Selbstverständlichkeit bei der VOLKSBANK WIEN AG. Motivierte Mitarbeiter finden ihre eigenen Wege zum Ziel und setzen diese in hoher Qualität auch um. Besonders viel Wert legt das Unternehmen zudem auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die dafür oft benötigte Flexibilität ermöglichen etwa Gleitzeit oder eine Vielfalt an Aufgaben.Die von den Mitarbeitern erarbeiteten Arbeitgeberwerte spiegeln klar die erfolgreichen letzten Jahre des Unternehmens wider. Die Volksbank ist dabei, der modernste dezentrale Bankensektor zu werden und dafür braucht es ein Team, das diesen Wandel mitträgt.Stolze Mitarbeiter als MarkenbotschafterEtwa 100 engagierte Mitarbeiter meldeten sich freiwillig als Volksbank Markenbotschafter. Ziel der Markenbotschafter ist es, einen authentischen Einblick als Mitarbeiter zu geben. Zu sehen sind diese Einblicke beispielsweise in Videos auf der neuen online Karriereseite VOLKSBANK WIEN AG [https://karriere.volksbankwien.at/] (https://karriere.volksbankwien.at/).Jeder Markenbotschafter repräsentiert die VOLKSBANK WIEN AG außerdem auf seinen privaten sozialen Netzwerken und intern im Unternehmen. In einer speziellen Social Media Schulung erlernten die frisch gebackenen Markenbotschafter, wie sie spannende Postings kreieren, mit der Community interagieren und wie sie die Botschaften unter Kollegen verbreiten. "Unsere Arbeit trägt bereits erste Früchte. Die Markenbotschafter zeigen voller Stolz auf den Social Media Kanälen, dass sie Teil eines zukunftsweisenden Unternehmens sind", so Barg.Weitere Informationen auf [https://karriere.volksbankwien.at/] (https://karriere.volksbankwien.at/)VOLKSBANK WIEN AGDie VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.270 Mitarbeitern (Konzern) und 63 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken (Stand: 31.12.2019). Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Mag. Monika Bäumel Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3454 eMail: monika.baeumel@volksbankwien.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0034 2020-07-13/09:55