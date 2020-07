Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Overath (pts016/13.07.2020/12:00) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") nimmt seit dieser Woche bis circa Anfang September an der virtuellen Ausstellung der e-EUBCE 2020 teil. Hier https://www.eubia.org/cms/2020/07/05/eubce-2020-biomass-chp-solutions-sponsored- by-eubia/ finden Sie den Link zur Website des A.H.T.-Auftrittes und hier können Sie sich kostenlos als "Visitor" im Feld "Registration Type" für den Rundgang auf der virtuellen 3D-Ausstellung mit virtuellen Messeständen registrieren. Die EUBCE-Ausstellung unter Schirmherrschaft des französischen Staatspräsidenten Emmanuelle Macron legt ihren Fokus auf die Themenschwerpunkte Nutzbarmachung von Biomasse sowie deren stoffliche und energetische Verwertung. Ausgerichtet wird die Messe vom European Biomass Industry Association (EUBIA) mit Sitz in Brüssel. Die Organisation unterstützt europäische Unternehmen und Institutionen der nachhaltigen Biomassenutzung sowie deren Interessen und Lösungen für die EU-Green-Deal Politik und die Wahrnehmung im außereuropäischen Ausland. Somit ist die A.H.T. in der Lage, ihre Lösungen weiter sichtbar zu machen - auch in diesen Zeiten der Kontakteinschränkungen. Das Unternehmen nimmt derzeit verstärkt an virtuellen Präsenzen und Geschäftsreisen teil, die von verschiedenen öffentlichen Institutionen wie dem BMWi (Exportinitiative Energie) oder der EnergieAgentur.NRW angeboten werden Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 951900 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200713016

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 06:00 ET (10:00 GMT)