Gelungener Start in die neue Handelswoche: Dank positiver Vorgaben von den amerikanischen und asiatischen Börsen startet startet der deutsche Aktienmarkt mit einem kräftigen Plus in die neue Handelswoche. Der deutsche Leitindex DAX startet knapp zwei Prozent höher und steigt im frühen Handel auf sein Tageshoch bei 12.836 Zählern. Danach nehmen Anleger kleinere Gewinne mit, aktuell liegt der DAX noch ca. ein Prozent im Plus bei 12.780 Punkten. Überwiegend Kursgewinne auch in der zweiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...