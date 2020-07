Die börsengelistete startup300 AG hat innerhalb der Gruppe, bestehend auch aus Conda GmbH und The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH, vorläufige Umsatzerlöse im Halbjahr von rund 2,556 Mio. Euro erreicht. Durch den Wegfall des Pioneers Festivals 2020 würde die Umsatzerlöse erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau liegen, so das Unternehmen. Das vorläufige EBITDA der Gruppe beträgt im Halbjahr -46.000 Euro. Erfreulich sei die Entwicklung im Bereich der Start-Up Beteiligungen im Tochterunternehmen Pioneers Ventures II GmbH & Co KG. Hier habe im März 2020 bereits der 3. Exit mit einem Verkaufspreis von 0,622 Mio. Euro und somit einem Erlös von 0,487 Mio. Euro erzielt werden können. Daraus resultiert ein ...

