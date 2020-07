Der amerikanische Konzern Computer Services Inc. (ISIN: US20539A1051, OTCQX: CSVI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus und steigert damit die Dividendenausschüttung um 19,1 Prozent. Im Vorquartal kamen 21 US-Cents zur Ausschüttung. Die Zahlung erfolgt am 25. September 2020 (Record date: 1. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgeschüttet. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...