Nasdaq 100 - Meinen die das ernst?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Kein Tag ohne neues Allzeithoch im Nasdaq-100 Index. War da etwas im ersten Quartal? Der Index schüttelte Corona fast so schnell ab, wie es gekommen war. Hemmte die Technologietitel aus charttechnischer Sicht zuletzt die obere Begrenzung eines Trendkanals, scheinen die Käufer diese Hürde nun auch noch überspringen zu wollen.

Vorbörslich notiert der Nasdaq-100 Index nur mehr rund 50 Punkte unter der runden 11.000-Punkte-Makre und damit auch deutlich über der Eindämmungslinie der vergangenen Wochen. Als wäre ein Anstieg von 1.000 Punkten ohne eine Pause nicht schon genug, setzen die Käufer heute also noch einen drauf. Wie nachhaltig diese Trendverschärfung sein wird, wird man sehen müssen. Oberhalb der beschriebenen Trendlinie sind 11.000 Punkte aber nun schnell erreichbar.

Wichtig ist es in diesem Fall vorrangig, das Risiko nun deutlich herauszunehmen. Absicherungen wären bereits unter dem Freitagstief bei 10.639 Punkten möglich. Denn kippt die Euphorie und startet der Index in Kürze in eine Korrektur, kann diese schnell und heftig verlaufen. Alleine ein Rückgang zum EMA50 im Tageschart würde die letzte Kaufwelle komplett egalisieren.

Eine konservative Stoppmarke bleibt das Kursniveau von 9.742 Punkten. Darüber ist der mittelfristige Anstieg im Index intakt.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2020 - 10.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2015 - 10.07.2020 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ20X0 25,81 8.025 3,75 31.08.2020 NASDAQ-100 Index HZ20Y6 16,99 9.025 5,69 31.08.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2020; 15:00 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ2UV1

4,84 11.475 19,99 31.08.2020 NASDAQ-100 Index HR032G 9,89 12.050 9,78 31.08.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2020; 15:02 Uhr

Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier. Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

