Ort des Tages: Hornbach Wien. Am ehemaligen Waagner Birò-Gelände in der Stadlauer Straße 37 ist die börsenotierte deutsche Hornbach Holding in Wien mit einem riesigen Baumarkt vertreten. Interessant: Die Baumarktkette hat in den Monaten März bis Mai 2020 trotz Covid-19 satte 19 Prozent Umsatzplus gemacht. Und obwohl beispielsweise in Stadlau die langen Schlangen beim Wiederaufsperren durch die Medien gegangen sind, war es vor allem der margenstärkere Onlinebereich, der die Einbußen aus dem Shutdown mehr als ausgeglichen hat. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)

