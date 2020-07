Der DAX springt am Montag zum Handelsstart nach oben. Auch aus Frankreich kommen positive Daten. Heute Morgen erklärte der französische Finanzminister Bruno Le Maire, dass die Konsumaktivität des Landes während der Coronavirus-Pandemie nur um 5% zurückgegangen sei. Wie letzte Woche angekündigt sind wir am 09.07.2020 mit einer weiteren Position Long in den DAX eingestiegen.Die seit dem 02.04.2020 laufende ältere Position steht mit weit über 3000 Punkten im Gewinn: Die neue Position, welche am 09.07.2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...