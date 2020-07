95.459 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,20 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last gabb, -20.11% ytd, +30.30% seit Start 2013 Neu aufgenommen habe ich Aktien der Addiko Bank , gerade mal ein Jahr an der Börse und bisher ein grosser Verlierer trotz riesiger Directors Dealings von Ex-Vorständen. Überzeugt hat mich das Engagement von Alex Proschofsky bei der virtuellen a.o.HV. Kauf einer Position zu 6,10. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,11 /6,34Veränderung zu letztem SK: 5,15% Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ...

