Es ist noch nicht allzu lange her, da stieg der Kochboxversender HelloFresh in den zweitwichtigsten deutschen Aktienindex, den MDAX auf und gehört damit - nach den 30 DAX-Werten - nach den Kriterien der Deutschen Börse zu den 60 größten Unternehmen in Deutschland. Seitdem legten die Aktien weiter kräftig zu und gehören zu einem der großen Gewinnerwerte der Coronakrise. Denn bedingt durch Lockdown und Restaurantschließungen weichen die Verbraucher verstärkt auf Online-Lieferanten aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...