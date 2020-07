Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz +0,45% auf 31,06, davor 4 Tage im Minus (-5,33% Verlust von 32,66 auf 30,92), S Immo -2,82% auf 16,52, davor 3 Tage im Plus (8,56% Zuwachs von 15,66 auf 17), Österreichische Post +0,89% auf 28,25, davor 3 Tage im Minus (-2,61% Verlust von 28,75 auf 28), Mayr-Melnhof +0,76% auf 133, davor 3 Tage im Minus (-2,22% Verlust von 135 auf 132), voestalpine +2,39% auf 19,725, davor 3 Tage im Minus (-3,82% Verlust von 20,03 auf 19,27), Addiko Bank +3,72% auf 6,14, davor 3 Tage im Minus (-13,58% Verlust von 6,85 auf 5,92). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank(schlechtester mit 1,67%), Eyemaxx Real Estate (bester ...

