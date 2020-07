(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.07.2020 - Biotech-Werte kletterten im deutschen Handel. Qiagen standen hier im Vordergrund, nachdem das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahrvorgelegt hat. An der Wall Street zieht der Sektor ebenfalls an. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 12.799 Punkte, gestützt von Wirecard, Infineon und Adidas. Papiere von FMC, Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...