Der kanadische Goldproduzent Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, NYSE: AUY) zahlt an diesem Dienstag eine Dividende in Höhe von 0,015625 US-Dollar an seine Investoren aus (Record day war der 30. Juni 2020). Yamana Gold zahlt seine Dividende vierteljährlich aus. Ende April erhöhte Yamana Gold die Dividende um 25 Prozent auf den aktuellen Betrag, Die Jahresdividende von 0,0625 US-Dollar entspricht beim ...

