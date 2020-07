Die Wasserstoff-Werte bleiben weiter im Fokus der Stuttgarter Anleger: Am Montag legte Nel ASA als eine der meistgehandelten Aktien 3,7% zu. Interessant für die Nel ASA-Aktionäre dürften dabei erste Details der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sein: So sollen bis 2023 rund 3,4 Milliarden Euro in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für umweltfreundliche Technologien fließen, das Wasserstoff-Tankstellennetz soll "zügig ausgebaut" werden. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

