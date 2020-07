Netflix -5.25% BBWorldTrade (AKTIEN82): ..ich verkaufe Netflix vor den Zahlen, mit knappen 24% im plus ist es in sehr kurzer Zeit Positiv gelaufen, habe ein gemischtes Gefühl was die Zahlen angeht! Ich vermute das der Ausblick eher negativ aussieht. Mal schauen, übermorgen, beziehungsweise Freitag, wissen wir alle mehr! (14.07. 08:39) >> mehr comments zu Netflix: www.boerse-social.com/launch/aktie/netflixcom_inc HelloFresh 1.94% MichaelHowards (LITTROCK): HelloFresh erhöht heute morgen die Umsatzprognosen. Die Aktie springt daraufhin deutlich an. Ich gehe den Trend für ein paar Stunden vermutlich mit. (14.07. 08:23) >> mehr comments zu HelloFresh: ...

