Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -27,78 Prozent, der DAX bei -3,39 Prozent und der Dow Jones bei -8,59 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Es war gestern erneut ein Rekordabstand für 2020. Heute sieht es zunächst nach einem Kleiner-Werden des Spreads aus.ATX ( Akt. Indikation: 2279,80 /2280,00, -0,95%)DAX ( Akt. Indikation: 12601,50 /12601,50, -1,55%) Siehe BSNgine: Die Aktie der Stunde in Wien ist SemperitSemperit hatte in den letzten 5 Handelstagen um +286.2% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Donnerstag mit 1.393.120 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 13.64%.Zuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 45,63 ...

