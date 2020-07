Der britische Konzern Halma plc (ISIN: GB0004052071) wird seinen Aktionären eine Schlussdividende in Höhe von 9,96 Pence (ca. 11,08 Eurocent) je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Halma zahlt die Jahresdividende in zwei Tranchen aus. Eine Zwischendividende (6,54 Pence) wurde bereits ausgeschüttet. Insgesamt werden damit für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 16,50 Pence (ca. 0,18 Euro) ausgeschüttet, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...