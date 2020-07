Mit einem Plus von fast 17 Prozent hat die Aktie von Biontech gestern auf die neuesten Nachrichten zum heiß diskutierten Thema "Corona-Impfstoff" reagiert. Quelle: Biontech, wikifolio.com Das Unternehmen hatte berichtet, dass die US-Zulassungsbehörde FDA die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung der von Biontech zusammen mit Pfizer entwickelten Impfstoffkandidaten erhalten hat. Die Mittel befinden sich in den USA und Deutschland in klinischen Studien und sind nun mit dem "Fast Track Status" versehen worden. Das nährt die Hoffnung, dass in den kommenden Monaten tatsächlich ein Impfstoff ...

