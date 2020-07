Der DAX kommt weiterhin kaum vom Fleck. Nachdem am Vortag im Tageshoch 12.839 Punkte notiert wurden, bewegt sich der DAX aktuell wieder im Bereich von 12.600 Punkten. Dabei verläuft der DAX übergeordnet seit Anfang Juni seitwärts und kurzfristig in einem steigenden Trendkanal. An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Weiterhin gilt: Solange das Verlaufshoch bei 12.842 Punkten nicht überschritten wird, besteht auch die Möglichkeit eines Dreifachtopps mit den Verlaufshochs bei 12.913 vom 08. ...

