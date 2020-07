Der in der Standardversion puristisch gehaltene Edelstahl-Taster MSM 24 (Gehäuse und Betätiger) von Schurter ist für Schaltspannungen von 30 bis 250 VAC und Schaltströme von 0,1 bis 10 A ausgelegt. Durch die hohen Dichtungsschutz- und Schlagfestigkeitswerte von IP67 und IK07 ist er sehr gut geeignet für den Einsatz in Geräten unter rauen Umgebungsbedingungen oder in Anwendungen, die Schutz vor Vandalismus erfordern. Aufgrund des mechanischen Hubs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...