Karlsruhe (pta039/14.07.2020/16:55) - DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Karlsruhe



Einladung zur Hauptversammlung



Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den



22. August 2020, um 10.30 Uhr in unsere Geschäftsräume, Greschbachstraße 7, 76229 Karlsruhe



ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019



Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.



Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung.



Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss festzustellen.



Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter.



2. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin



Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats



Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.



4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die V+W Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus 75172 Pforzheim zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.



Karlsruhe, im Juli 2020



docpharm Arzneimittelvertrieb Verwaltungsgeseellschaft



Yvonne Fallert Geschäftsführerin



Helmuth Stäblein Geschäftsführer



