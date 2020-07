The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2020



ISIN Name



ES0165380017 SNIACE INH. EO 0,10

LU0307018795 SAF HOLLAND SE EO 1

