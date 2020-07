Der US-Industriekonzern Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, NYSE: CMI) wird eine Quartalsdividende von 1,311 US-Dollar ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten die nächste Ausschüttung am 3. September 2020 (Record date: 21. August 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 5,244 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Beim aktuellen Börsenkurs von 178,34 US-Dollar (Stand: 14. Juli 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite unter ...

