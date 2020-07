"Lanxess hat hier viel zu bieten - von unseren Hightech-Kunststoffen für Elektrofahrzeuge bis zu Spezialchemikalien für Batterien. Dieses Angebot möchten wir deutlich ausbauen, gezielter koordinieren und noch schlagkräftiger am Markt positionieren", erläutert Vorstandsmitglied Anno Borkowsky. Die Hochleistungskunststoffe von Lanxess kommen bei Elektro-Fahrzeugen etwa für leichte Karrosserien oder Batteriegehäuse zum Einsatz. Großes Potenzial haben die Werkstoffe außerdem in der Infrastruktur der Elektromobilität, zum Beispiel Ladesäulen, oder beim autonomen Fahren in Sensoren, Displays und ...

